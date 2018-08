Tara Reid : Remplumée de quelques kilos, elle s'affiche avec son nouveau chéri

En pleine promotion pour la sortie du sixième et dernier volet de la saga Sharknado, le 19 août 2018 aux Etats-Unis, Tara Reid a multiplié les apparitions ces derniers jours. L'occasion de voir qu'elle semble aller mieux. Même si la comédienne de 42 ans reste très menue, le temps des nuits agitées en tenues (très) légères semblent aujourd'hui loin derrière elle.

Aussi bien en petite robe noire, en jeans et sweat-shirt, qu'en robe de gala : la star qui se défend d'être anorexique est apparue avec ce qui semblent être quelques kilos en plus lors de ses passages à New York et Los Angeles. Celle-ci s'est volontiers prêtée au jeu de la tournée de promo au côté de Ian Ziering pour l'arrivée de Sharknado 6 dans les salles obscures américaines.

Pour la première du long métrage à Los Angeles, ce dimanche 19 août, Tara Reid a fait une arrivée remarquée, vêtue d'une robe longue en voile brodé de sequins laissant deviner son décolleté. Et sa romance avec Ted Dhanik semble terminée puisque la comédienne était escortée d'un mystérieux jeune homme pour la soirée.