Tara Reid : Toujours aussi maigre mais radieuse au bras de son chéri

Certes sa carrière est quasi inexistante mais qu'à cela ne tienne, Tara Reid irradie. L'actrice américaine, aujourd'hui âgée de 42 ans, est une femme amoureuse et cela vaut tous les rôles du monde.

Depuis plusieurs mois, l'ex-star d'American Pie file le parfait amour avec Ted Dhanik, un jeune entrepreneur spécialisé dans les nouvelles technologies. Si elle n'arpente plus vraiment les plateaux de cinéma, Tara Reid est en revanche très friande des sorties avec son amoureux et a ainsi pu être vue à ses côtés à plusieurs reprises, sous le soleil de Los Angeles. Le couple, qui semble très épris, était ainsi repéré en promenade main dans la main le 3 décembre, dans les rues du quartier de West Hollywood, avec ses chiens. La jeune femme, qui a récemment démenti les rumeurs d'anorexie, apparaissait toujours aussi maigre mais de très bonne humeur. Le même soir, les amoureux s'offraient une soirée au cinéma et posaient gaiement pour les paparazzi.

Côté carrière, Tara Reid a joué cette année dans le téléfilm Sharknado 5: Global Swarming.

Thomas Montet