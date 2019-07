Tara (Top Chef 2018) mariée : Michel Sarran dévoile une photo

Le samedi 6 juillet 2019 était un jour important pour Tara. La candidate de Top Chef 2018 (M6) s'est mariée avec son fiancé, un certain Nagi. L'ex-membre de la brigade d'Hélène Darroze a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram.

"Ce jour est enfin arrivé. J-0. Merci de m'aimer avec toute ma folie, de vraiment me comprendre et d'être le meilleur partenaire dont j'aurais pu rêver. J'ai tellement de chance de t'avoir à mes côtés et j'ai hâte que l'on construise notre vie ensemble. Je t'aime", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la découvre en train de faire la moue à sa moitié.

En revanche, elle n'a pas partagé de photo d'elle en belle robe blanche ni de vidéos de la cérémonie.