Tatiana Golovin de sortie après l'accouchement, avec Albert de Monaco

Le 15 novembre dernier, Tatiana Golovin et son compagnon Hugo Bonneval, rugbyman du RC Toulon, annonçaient conjointement sur Twitter la naissance de leur deuxième enfant, un petit garçon présenté en photo mais dont le prénom n'avait pas été révélé. Les heureux parents n'ont toujours pas dévoilé cette information à ce jour.

Moins d'un mois après le partage de cette heureuse nouvelle, Tatiana Golovin est de retour sous les feux des projecteurs. Pas sur les plateaux de BeIN Sports où elle officie en tant que consultante, parce que la saison tennistique est terminée, mais à Monaco. L'ancienne tenniswoman de 29 ans a participé à la soirée de gala du 10e Forum international de Peace and Sport organisé au Sporting de Monaco. Créée en 2007 par le médaillé olympique et champion du monde de pentathlon Moderne Joël Bouzou, Peace and Sport est une organisation mondiale, neutre, indépendante et opérationnelle qui utilise le sport et ses valeurs comme instrument de paix.

Quelques semaines après son accouchement, Tatiana Golovin est apparue rayonnante dans un ensemble noir recouvert d'une longue veste blanche. Un léger décolleté restait malgré tout apparent. Hugo Bonneval ne l'accompagnait pas, peut-être de garde avec leurs deux enfants. Le bébé et la grande soeur, Anastasia (2 ans).

Lors de cet événement caritatif, le prince Albert II de Monaco était présenté. Délesté de la moustache qu'il a portée durant quelques semaines en hommage aux carabiniers de la principauté (dont la compagnie a fêté cette année le bicentenaire de sa création), le papa des jumeaux Jacques et Gabriella a participé avec entrain à la soirée, prononçant un discours devant une assemblée composée de plusieurs sportifs dont l'ancien international ivoirien Didier Drogba et l'ancien footballeur international français William Gallas.