Taylor Swift encore attaquée : Pourquoi sont-ils si méchants avec elle ?

Les petites guerres autour de Taylor Swift ont bâti la jeune femme qu'elle est aujourd'hui, revancharde avec son dernier album Reputation. En froid depuis plusieurs années avec Kanye West et sa femme Kim Kardashian par logique, mais aussi avec Katy Perry de façon plus ou moins intensive, la chanteuse américaine de 28 ans est la cible de nouvelles attaques.

Le mannequin Jessica Hart s'est attiré les foudres de la communauté de fans de Taylor Swift après avoir posté plusieurs photos d'elle portant un sweatshirt sur lequel était inscrit "Four letter bad word Taylor Swift". La guerre entre la jolie Australienne de 31 ans et la chanteuse américaine remonte à plusieurs années en arrière, lorsque Taylor Swift avait évincé Jessica Hart d'un défilé Victoria's Secret. C'était en 2013. Rancunier, le mannequin n'avait pas hésité à s'en prendre à l'interprète de What you made me do.