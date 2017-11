Taylor Swift règle (encore) ses comptes avec Kanye West... Et ça fait mal !

Après des mois de teasing et d'attente, le sixième album studio de Taylor Swift est enfin disponible les bacs. Vendredi 10 novembre 2017, la star américaine a effectivement dévoilé l'intégralité de son opus Reputation, dès à présent téléchargeable sur iTunes. Parmi ses quinze titres figurent ainsi le premier extrait Look What You Made Me Do (dans lequel la chanteuse de 28 ans s'attaque à ses détracteurs), Gorgeous et ...Ready for it ? (ses déclarations d'amour à son boyfriend Joe Alwyn), mais aussi les tout nouveaux morceaux I Did Something Bad et This Is Why We Can't Have Nice Things, qui évoquent sa grande dispute avec Kanye West.

Dans cette dernière chanson, la star de la pop règle de nouveau ses comptes avec l'époux de Kim Kardashian, son ennemi juré. "C'était tellement bien d'être amis à nouveau / J'étais là à te donner une seconde chance / Mais ensuite tu m'as poignardée dans le dos tandis que tu me serrais la main", chante-t-elle. Après l'intervention de Kanye West aux MTV Video Music Awards 2009, où il avait publiquement humilié Taylor Swift après qu'elle a reçu son trophée (qui aurait dû être attribué selon lui à Beyoncé), le duo s'était réconcilié en 2015. Un rapprochement qui n'a pas duré...

Les amis n'essayent pas de te piéger

Début 2016, le papa de North (4 ans) et Saint (bientôt 2 ans) avait déterré la hache de guerre en publiant son morceau Famous. "J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai rendu cette s***pe célèbre", scandait-il. Un affront qui n'a pas été du goût de la principale intéressée. Dans sa défense, Yeezy avait pourtant assuré qu'il l'en avait informée au préalable. Taylor Swift avait alors démenti. Puis, en juillet de cette même année, Kim Kardashian avait publié l'enregistrement d'une conversation téléphonique ayant eu lieu entre son époux et la jeune femme, assurant que cette dernière était bien au courant et qu'elle avait donné sa bénédiction, sans préciser pour autant si elle avait bien entendu le mot "s***pe".

Toujours dans This Is Why We Can't Have Nice Things, Taylor Swift parle de ce fameux enregistrement audio qui était censé la faire passer pour une menteuse. "Et c'est là le problème / Les amis n'essayent pas de te piéger / T'avoir au téléphone pour te retourner l'esprit", chante-t-elle. L'artiste conclut ce passage en appuyant là où ça fait mal : "Mais je ne suis pas la seule amie que tu as perdue récemment / Si seulement tu n'étais pas aussi louche". Une référence directe à la dispute de Kanye West avec son ami et mentor de longue date, Jay-Z. Alors, le rappeur de 40 ans répondra-t-il à cette nouvelle pique ? L'avenir le dira...