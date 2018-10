Teddy Riner papa pour la deuxième fois : Le prénom du bébé dévoilé

L'arrivée du deuxième enfant de Teddy Riner et de sa ravissante compagne Luthna Plocus s'est faite à l'abri des regards indiscrets, dans la quiétude, comme pour leur fils Eden, né en avril 2014.

En pleine promotion de son tout nouveau projet, la Paris School of Sports – une école de sport-business dont il est le directeur et qui ouvrira ses portes en octobre 2019 –, Teddy Riner a enchaîné les entretiens la semaine dernière. Celui accordé au Parisien et publié dans l'édition du 5 octobre 2018 débutait ainsi : "Papa d'une petite Isis depuis quelques jours." Le quotidien a ainsi lâché plusieurs informations d'un seul coup : le super judoka français de 29 ans, détenteur de 10 titres de champion du monde, est papa pour la deuxième fois, et le sexe et le prénom du bébé ne sont plus un secret.

Géant au coeur tendre qui n'a pas peur de verser quelques larmes, Teddy Riner avait mis plusieurs jours à se confier sur la naissance de son fils Eden en 2014. "C'est que du bonheur... Quand je finis mes entraînements, mes compétitions, c'est mon enfant ! Je ne pense plus qu'à moi, et sa petite bouille", avait-t-il déclaré sur Europe 1 avec tendresse et émotion.

Si Teddy Riner se lance dans une nouvelle carrière de directeur d'école, le sportif ne perd pas son objectif : celui de décrocher une troisième médaille olympique à Tokyo en 2020.