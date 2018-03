Teddy Riner, tout de cuir vêtu, et sa belle Luthna Plocus pour Léonard

Ce lundi 5 mars 2018, la Fashion Week de Paris s'est poursuivie avec les défilés Stella McCartney, Giambattista Valli ou encore Agnès b. À midi, c'est la maison Léonard, fondée par Daniel Tribouillard en 1958, qui dévoilait sa nouvelle collection de prêt-à-porter féminin automne-hiver 2018/2019. L'année dernière, il laissait à ses filles Virginie et Nathalie Tribouillard les rênes de l'entreprise tandis que la direction artistique est toujours assurée par la Française Christine Phung.

Au premier rang du défilé, il fallait compter sur la ravissante Malika Ménard, animatrice télé et ancienne miss France 2010, mais aussi le journaliste Jean-Claude Narcy et les actrices Audrey Fleurot, Elisa Bachir Bey et Sofiia Manousha. C'est pour le couple formé par Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus que les flashs ont le plus crépité. La jeune maman d'Eden, 3 ans, connaît bien l'ambiance des défilés pour avoir été mannequin. Elle a ensuite travaillé chez Lagardère Unlimited, au pôle communication du département sport, ce qui lui a permis de rencontrer le champion de judo.

L'incroyable Teddy Riner est le judoka au plus beau palmarès : dix titres de champion du monde, champion olympique à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016, médaillé de bronze à Pékin en 2008, quintuple champion d'Europe. Pour cette sortie Fashion Week, il a mis le paquet dans un ensemble en cuir. À se demander si Teddy Riner n'a pas été habillé par le célèbre couturier du cuir, Jean-Claude Jitrois, qui était lui aussi au défilé Léonard. Le judoka et sa compagne ont pris la pose devant les photographes avec de nombreuses personnalités notamment Daniel Tribouillard, sans doute très fier d'accueillir un tel champion au défilé de sa maison.

À noter la présence d'Alice Bertheaume. En août 2017, elle était au volant dans l'accident qui a couté la vie à son compagnon, l'écrivain et historien Gonzague Saint-Bris. Elle devait être jugée le 9 janvier par le tribunal correctionnel de Lisieux pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse. Elle a obtenu un report pour préparer sa défense et est attendue le 15 mai devant la justice.