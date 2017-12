Teddy Riner : Un gros chat qui "pioche dans les goûters" de son fils !

Au dernier trimestre 2017, Teddy Riner a remporté ses neuvième et dixième titres mondiaux, faisant de lui le plus grand judoka de l'Histoire. Tout naturellement, l'athlète de 28 ans vient d'être sacré, pour la troisième fois de sa carrière, Champion des Champions par la rédaction de L'Equipe à qui il accorde une interview. Le géant parle de son sport avec passion et de ses écarts, qu'il paye de plus en plus cher. Teddy Riner dit pouvoir compter sur la ruse de sa compagne pour l'aider dans ce domaine, d'autant que ce sont souvent les goûters de leur fils qui trinquent.

À en croire le champion, le judo ne serait qu'une question d'équilibre. Teddy Riner se décrit comme un chat : "Il m'arrive parfois, à l'entraînement, de perdre mes appuis sur une attaque adverse. De me faire surprendre. Mais j'arrive toujours à me rattraper, car je suis un chat. Un gros chat. Un tigre plutôt." Et quelle bête ! Teddy Riner dépasse les 2m et les 130 kg ; la nutrition fait évidemment partie intégrante de son quotidien mais n'est vraiment pas son fort. "En fait, l'équilibre a commencé à me concerner quand on m'a fait comprendre, à 15 ans, alors que j'entrais à l'INSEP, qu'il était nécessaire que je prenne le petit déjeuner", raconte Teddy Riner. Mais ce n'est pas le plus difficile, surtout quand on a un petit Eden de 3 ans dans les parages. "C'est vrai que j'aime le sucré et qu'il a fallu que ma chérie [Luthna Plocus] me planque certaines choses à la maison pour que je me restreigne. Au fil du temps, j'apprends à m'alimenter correctement, sans piocher dans les goûters de mon fils."

À l'approche de la trentaine (qu'il célébrera le 7 avril 2019), Teddy Riner reconnaît qu'il ne récupère plus comme avant. En janvier dernier, il avait 20 kg à perdre : "Je vais vous dire, c'est tellement dur de perdre du poids lorsqu'on en a pris un paquet dans l'intersaison. Ça fait réfléchir, et plus on avance en âge, plus c'est compliqué. J'ai encore des progrès à faire, mais je suis sur la bonne voie."

Les goûters du petit Eden seront bientôt hors de danger !