Terence Telle (DALS 9) blessé : Le mannequin donne de ses nouvelles

Après Pamela Anderson, une nouvelle personnalité de Danse avec les stars 9 (TF1) a été victime d'une vilaine blessure. Samedi 3 novembre 2018, les téléspectateurs de TF1 ont appris que Terence Telle ne pouvait pas danser à cause d'une chute de Fauve sur ses cervicales. S'il a obtenu un forfait, il doit se rétablir d'ici à jeudi, jour de diffusion du prochain prime, sans quoi il sera éliminé.

Au lendemain de la diffusion de l'émission, Terence Telle en a dit plus sur sa blessure, sur Instagram : "Je n'ai malheureusement pas pu danser ce soir à cause d'une blessure aux cervicales survenue plus tôt cette semaine lors des répétitions. J'espère pouvoir réintégrer la compétition la semaine prochaine si ma santé le permet." Et, ce lundi 5 novembre 2018, le jeune homme de 27 ans a donné de ses nouvelles.

"Rétablissement en bonne voie... j'espère être là pour vous Jeudi ! Objectif Prime Michael Jackson", a-t-il légendé une photo de lui en pleine séance d'ostéopathie. Il semblerait donc que Terence Telle sera remis sur pied jeudi pour faire le show face aux membres du jury Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Patrick Dupond et Shy'm.