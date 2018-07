Thalassa : Fanny Agostini avait "peur" de la réaction de Georges Pernoud !

Vendredi 6 juillet 2018, un nouveau numéro du journal Le Parisien paraissait dans les kiosques dans lequel on pouvait retrouver un entretien avec Fanny Agostini. Cette dernière a repris les rênes de l'émission Thalassa à la fin de l'année 2017, après que Georges Pernoud a tiré sa révérence au terme de quarante-deux années passées à la présentation du programme mensuel de France 3.

"Ce n'était pas évident, car c'est un monument de la télévision. J'ai repris l'émission avec beaucoup d'humilité et d'admiration pour Georges. Après, il a fallu faire sa place sans chercher à copier, explique la jeune femme au quotidien. Sur les premiers numéros, je l'ai appelé avant et après. J'avais peur qu'il soit déçu ou qu'il pense qu'on ne respectait pas la marque. J'avais besoin de son adoubement."

À 29 ans, Fanny Agostini avait donc face à elle un défi important qu'elle a su relever au vu des audiences très satisfaisantes de la saison. Un résultat qui les pousse, la production de Thalassa et elle, à aller encore plus loin pour la rentrée prochaine : "L'équipe a mis les bouchées doubles pour redonner du souffle, montrer que Thalassa n'avait pas dit son dernier mot après des audiences en baisse. Il faut désormais consolider. (...) On souhaite aller à la conquête d'un public plus jeune en développant notamment les supports numériques. Il n'y a pas de raison que l'océan ne soit pas attrayant pour toutes les tranches d'âge."

Une année qui se finit donc en beauté pour l'ancienne miss Météo de BFMTV qui s'est récemment mariée le 9 juin dernier avec son chéri Henri.

Retrouvez l'interview de Fanny Agostini en intégralité dans le numéro du Parisien, en kiosques vendredi 6 juillet 2018.