The Island Célébrités – Priscilla agacée par Brahim Zaibat: "Reste tranquille !"

Priscilla Betti a franchi un cap ce 12 juin 2018 dans The Island Célébrités sur M6.

La chanteuse de Bric à brac, qui a récemment annoncé sa volonté de fonder une famille avec son amoureux Gilles, a dû se résoudre à manger de la nourriture pour chien pour combattre sa faim. C'est après que Gwendal Peizerat l'a quelque peu rassurée sur ce plat inattendu que Priscilla s'est lancée dans sa dégustation.

"Bon bah allez, je vais me lancer, hein", a-t-elle lâché en voyant d'autres "aventuriers" goûter à la petite nouveauté du jour avant elle. Et de lâcher ensuite : "Oui c'est pas mal... C'est pas commun, quoi !" Ravie de pouvoir se nourrir, la chanteuse de 28 ans a ensuite voulu faire griller un morceau : "Grillé, c'est peut-être pas mal, tiens ! J'ai hâte de goûter avec un côté un petit peu plus croustillant."

Seulement voilà, dès son retour sur le camp, Brahim Zaibat (qui avait trouvé la boîte) n'a pas caché son dégoût en constatant que la conserve avait été entamée par ses camarades. Il a aussitôt accusé Gwendal Peizerat : "Il en a mangé, j'en suis sûr ! Là, ça a été vidé. J'en suis sûr à 2000%, il en a mangé en cachette. Il mange des sauterelles, il mange des crabes par terre, il mange de la bouffe pour chien... je peux plus le voir !"

Ainsi, lorsque le groupe s'est réuni et que Brahim a décidé de camper sur ses positions et d'assurer qu'il ne parlerait plus à ceux qui s'étaient régalés avec un tel plat, Priscilla n'a pas su garder son sang-froid. "Ouais, on a goûté, ouais, on a goûté. Mais pour qui tu te prends ? Reste tranquille en fait, je fais ce que je veux", a-t-elle lancé.

Interrogée par Purepeople.com quelques jours avant la diffusion de The Island, Priscilla avait alors commenté à propos de cet épisode mémorable : "C'est vrai, on me voit me nourrir... Les garçons ont trouvé ça sur la plage, ils l'ont ramenée au camp en espérant que personne n'y touche et, au final, quand on est dans une situation comme ça où l'on a faim et que l'on mange que de la coco depuis des jours et des jours, oui, on a ouvert la boîte et j'ai pas été la seule à en manger ! Pour le coup, quand vous avez rien dans l'estomac, c'est très bon !" Et d'ajouter alors sur sa forme physique au sortir du tournage : "J'ai perdu 4 ou 5 kilos... que j'ai repris peut-être ! (Rires) Parce que je me suis nourrie de nouveau, je dors bien comme avant, je n'ai pas eu de séquelles par rapport à cette aventure Mais j'ai mis un peu de temps à m'en remettre..."

The Island Célébrités, c'est chaque mardi à 21h sur M6.