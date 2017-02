The Voice 6 : M. Pokora recalé par un candidat...

Deux émissions seulement que M. Pokora occupe un fauteuil de coach dans The Voice 6, mais le chanteur n'a pas tardé à trouver sa place dans l'équipe et même à s'imposer.

Lors de la deuxième session d'auditions à l'aveugle, un talent l'a tout particulièrement séduit, un jeune homme prénommé Samuel M âgé de 23 ans. Originaire de Reims et étudiant dans école de comédie musicale, le candidat a choisi de défendre ses chances sur le titre Clown de Soprano. Sa reprise a très rapidement conquis Mika tandis que M. Pokora et Florent Pagny se sont retournés aux toutes dernières notes. Egalement séduite, Zazie ne s'est en revanche pas retourner et elle l'a regretté.

Pour être certain de recueillir la faveur de Samuel M, M. Pokora a tenté l'appel à un ami, ce qu'aucun autre coach n'avait fait avant. Le chanteur qui cartonne avec My Way - son album de reprises de Claude François - a ainsi contacté Soprano en personne. Les deux artistes sont très proches. L'interprète original de Clown a ainsi défendu M. Pokora et promis de revenir voir Samuel M s'il le choisit.

Malgré tous ses efforts, M. Pokora n'a rien pu faire contre la décision finale de Samuel M de rejoindre l'équipe de Mika. Le talent l'a choisi parce qu'il a été le premier à se retourner.