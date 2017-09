The Voice 7 : Les gros salaires des coachs dévoilés !

Lundi 11 septembre, le retour de Zazie, Mika et Florent Pagny dans The Voice a été confirmé et TF1 a dévoilé que Pascal Obispo serait le nouveau coach de la saison 7. Et qui dit divulgation des noms des coachs dit révélations sur leur salaire. Chaque année, les rumeurs vont bon train concernant les contrats des jurés. Cette fois, c'est Thierry Moreau qui a divulgué combien ils avaient touché.

"Les chiffres sont confidentiels mais ça tourne autour de 500 000 euros et chaque juré est rémunéré a peu près de la même manière, ce qui n'était pas le cas auparavant", a lancé l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste qui travaille actuellement pour la matinale de CNews.

Connu pour ses exclus sur les médias, le directeur du magazine Télé 7 Jours a poursuivi : "En termes de jour de travail, un juré m'avait expliqué que ça correspondait à peu près à 31 jours cumulés, donc ce n'est pas beaucoup. À cette somme s'ajoutent aussi beaucoup d'avantages en nature : un logement, des billets d'avion pour ceux qui habitent à l'étranger." Des chiffres et des avantages qui donnent envie mais, comme l'a rappelé Thierry Moreau, ces montants sont bien en-deçà de ce que touchent certains coachs à l'étranger : "On est loin du modèle américain car là-bas c'est des millions de dollars. Le record étant détenu par Christina Aguilera qui a été payée 20 millions de dollars pour une saison."