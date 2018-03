The Voice 7 – Luca, son gros craquage en plein live : "Zazie était assez déçue..."

C'était une grande première dans The Voice ce 17 mars 2018.

En pleine audition, un Talent recruté par Zazie a totalement perdu ses moyens sur scène alors qu'il interprétait I Put A Spell On You et n'a pas su cacher son agacement. Après avoir été à deux doigts de quitter le plateau en pleine prestation à deux reprises et après avoir crié "Putain, non !" dans son micro, le jeune homme âgé de 20 ans qui n'avait chanté qu'une seule fois de sa vie devant un public (lors de son audition à l'aveugle !) avait terminé son live à côté du fauteuil de sa coach, un brin choquée.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs après cette prestation ratée mais remarquée, le jeune homme a expliqué : "Quand j'ai fait ma scène, je chantais depuis dix jours (...) J'avais envie de savoir ce que ça faisait d'être sur scène et j'avais envie de savoir ce que c'était que de prendre son courage à deux mains, d'y aller, sans avoir peur d'avoir peur."

Et Luca de poursuivre sur son audition finale : "Je suis pas sûr de foirer ma prestation vraiment. Je m'agace de pas avoir eu l'intelligence artistique de comprendre que c'était peut-être en dehors de mes limites. Je m'agace de me dire que j'avais pas commencé au bon moment. Comme toute personne qui chante depuis dix jours, je pense qu'on a tous le droit à l'erreur et c'est une belle erreur artistique. Zazie était assez déçue de ma prestation mais je pense qu'elle a été plutôt déçue du fait que j'ai eu la malchance de perdre mes moyens."

Pour finir, le jeune Talent s'est montré philosophe. "Je sais que rien n'arrive par hasard. Si ça s'est passé comme ça c'est que ça devait se passer comme ça. Je vois aujourd'hui, maintenant, avec ce qui m'arrive dans la vie, que ça devait se passer comme ça", a-t-il conclu.

