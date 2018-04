The Voice 7 : Maëlle, acclamée à Disneyland, une future gagnante ?

Ce 15 avril 2018, les finalistes de The Voice 7 se sont réunis à Disneyland Paris. Parmi eux, la jeune Maëlle (17 ans) a une nouvelle fois fait sensation...

Après avoir marqué les esprits en reprenant Fragile de Sting en duo/duel avec Gulaan le 7 avril dernier, la jeune fille de la team Zazie s'est en effet rendue chez Mickey afin de soutenir l'association Tout le monde contre le cancer au côté de la quasi-totalité des seize finalistes de l'édition 2018 du télé-crochet.

Après avoir accompagné avec enthousiasme et simplicité les enfants de l'association dans les attractions Indiana Jones, Big Thunder Mountain, Pirate des Caraïbes et après avoir signé quelques autographes entre deux selfies, la très talentueuse Maëlle est montée sur scène au sein du Lucky Nugget Saloon. Et encore une fois, la magie a opéré. En reprenant Wicked Game de Chris Isaak, la lycéenne à la voix d'or a de nouveau captivé son audience avant de recevoir une pluie d'applaudissements bien méritée.

"Je suis trop trop contente d'être là avec les enfants, vraiment. C'est pour une bonne cause et je suis trop trop trop contente. Vraiment. Je remercie The Voice de m'avoir permis d'être là avec eux'", a-t-elle notamment confié au micro de Purepeople.com à la sortie d'Indiana Jones, une attraction décoiffante marquée par un vrai looping.

Après cette parenthèse féerique dans le parc Disneyland Paris, Maëlle peut désormais se consacrer entièrement aux répétitions du premier live de The Voice 7, programmé samedi 21 avril 2018. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

The Voice 7, c'est tous les samedis à 21h sur TF1 !