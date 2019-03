Thiago Silva (PSG) ému : sa femme et lui deviennent français

Aujourd'hui moi, ma femme @belle_silva , et nos enfants, Isago et Iago sommes devenus des citoyens franais. C'est un jour trs heureux pour nous, parce que a fais dj six ans et demi que nous sommes Paris et on se sens vraiment chez nous ici. Merci la France, pays qui nous a tellement bien accueilli dans lequel nous avons vcu des moments vraiment inoubliables. Vive la France Obrigada Dr. @luisfernandonovaes #FamilleSilva

