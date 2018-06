Thibault Kuro accusé de plagiat : Il réagit sur la Toile !

Depuis sa première participation dans Les Marseillais en 2012 (qui se déroulait à Miami), Thibault Kuro est devenu un vrai businessman et s'est installé à Dubaï avec sa chérie Jessica Thivenin. Après avoir lancé Bbryance (produits de blanchiment dentaire), Wistitea (marque de thé détox) et L'irremplaçable by Bianochy (parfums de luxe), le beau brun a lancé sa propre ligne de vêtements baptisée Insolent. Si elle rencontre beaucoup de succès, depuis jeudi 21 juin 2018, elle est au coeur d'une polémique. Thibaut Kuro est accusé d'avoir plagié Louis Vuitton !

La polémique a été lancée suite à un tweet d'un internaute posté le 20 juin sur Twitter. Ce dernier a relevé de grandes similitudes entre un sac Insolent et un sac Louis Vuitton. En quelques minutes, le montage des deux accessoires est devenu viral. En voyant les critiques se multiplier, Thibault Kuro a décidé de répondre à ses détracteurs et a clarifié la situation sur Snapchat. "Bon je n'aime pas me justifier mais là je reçois beaucoup de messages (...) Je vais réagir à cette histoire de plagiat Louis Vuitton", a-t-il débuté.

"Avec mon associé, on a créé cette marque Insolent et justement être insolent, c'est faire des trucs de fou. Et on s'est dit qu'on allait s'inventer des collaborations Rolex ou Louis Vuitton. Mais, on n'a jamais vendu les produits. Et c'est impossible parce qu'on n'en a jamais fabriqué, jamais inventé et jamais envoyé du coup ! Donc voilà, je tenais à ce que les choses soient claires", a-t-il ajouté, expliquant qu'il ne s'agirait que d'un visuel qui a depuis disparu de son site. Thibault Kuro se dit également "sidéré par cet acharnement" : "Ce que je fais c'est cadré, je suis pas tout seul ! (...) Au début de Bbryance les mecs disaient que je vendais des produits chinois mais je suis contrôlé ! (...) C'est parce que dans votre tête, j'ai fait de la télé-réalité donc je suis un âne !"