Thibault Kuro publie une photo de lui en train d'uriner

Depuis leur retour du tournage de l'émission Les Marseillais vs le reste du monde 2, Thibault Kuro et sa nouvelle petite amie Jessica Thivenin semblent passer du bon temps et ils ne s'en cachent pas.

En effet, après quelques jours dans le Sud de la France, les tourtereaux se sont envolés en direction de Mykonos, en Grèce, afin de roucouler loin des regards. D'ailleurs, ce mercredi 16 août, le grand frère de Quentin que l'on peut notamment voir dans le programme 10 Couples parfaits sur NT1, a partagé un cliché de ses vacances afin de mettre en haleine ses quelque 2 millions d'abonnés avant son retour plus qu'attendu à la télévision.

C'est dans une eau bleue turquoise et le corps musclé (voire parfait) que le Marseillais s'est dévoilé auprès de ses fans sur Instagram. Dans la légende de son cliché, le jeune homme de 26 ans pense même à faire une révélation de la plus haute importance à ses admiratrices : "Personne le sait mais je suis en train de pisser. Bonne soirée."