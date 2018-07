Thibaut Courtois : Dégoûté par la France championne du monde, le Belge taillé

Thibaut Courtois a néanmoins pu se consoler avec la troisième place de la Belgique, tombeur de l'Angleterre dans la petite finale samedi 14 juillet, mais aussi pour le titre de meilleur gardien de la compétition. Le prix de Golden Glove ("gant doré") de la Coupe du monde lui a été décerné : "Mes potes m'ont ensuite dit que Modric venait de recevoir le trophée de Meilleur Joueur, et qu'ils allaient annoncer le nom du Meilleur Gardien. Quand mes potes m'ont dit que c'était moi, j'ai rallumé la télé et je suis revenu en arrière pour le revivre en direct ! C'est un honneur incroyable, je suis content d'avoir fait beaucoup d'arrêts pour aider l'équipe. Mais ce n'était pas le plus important, je voulais aller le plus loin possible." Et nous, comme on est sport, on l'avoue : c'est un titre mérité.