Thierry Ardisson, cash : "Je suis plus équilibré que Michel Drucker..."

Le 8 septembre prochain, Thierry Ardisson fera son retour sur C8 avec sa nouvelle émission Les Terriens du samedi, une version totalement rénovée de son show Salut les Terriens. Interrogé par nos confrères de Télé 2 semaines à cette occasion, l'homme en noir de 69 ans a évoqué cette petite révolution et en a profité pour tacler un autre pilier du petit écran, Michel Drucker (75 ans).

Tout d'abord, concernant Les Terriens du samedi, Thierry Ardisson a commenté : "On a tout changé : le décor, l'habillage, le rythme. L'émission avait vieilli et me sortait par les yeux ! Je n'en pouvais plus des invités affalés dans les fauteuils Louis XVI ringards". Aussi, outre l'arrivée de Yann Moix et la mise en avant de Tom Villa, l'animateur a assuré qu'il comptait proposer des interviews avec plus de fond dans ce nouveau format. "Quand on est arrivé de Canal+ sur C8, on a cherché à élargir l'audience à tout prix. On a même invité les Chevaliers du Fiel ! Cette saison, j'aimerais qu'on reprenne un peu d'altitude." Le duo comique appréciera !

Enfin, interrogé sur le fait qu'il puisse chercher à rester à l'antenne à tout prix malgré son âge, Thierry Ardisson a répondu sans ménager l'un de ses confrères : "J'ai beaucoup de tendresse pour Michel Drucker, mais je pense être plus équilibré que lui. Il a trop investi dans son métier d'animateur. C'est un peu comme Patrick Poivre d'Arvor ou Claire Chazal, qui n'avaient pas anticipé leur vie d'après. Moi, ça fait presque dix ans que je développe à côté des projets de films ou de séries. La bascule va se faire un jour."

