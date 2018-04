Thierry Ardisson : Il révèle son salaire conséquent...

Dans son édition du 15 avril 2018, Le Journal du dimanche s'est intéressé au business de Thierry Ardisson, animateur mais également "producteur influent, associé de plusieurs PME prospères, à la télévision et au cinéma".

Déjà trente belles années que l'homme en noir occupe l'antenne et douze ans qu'il est aux commandes de Salut les terriens !. En parallèle, il anime Les terriens du dimanche depuis la rentrée dernière, sur C8, et est associé depuis de nombreuses années à Stéphane Simon. "Avec lui, j'ai appris à travailler sur des concepts originaux, de l'idée à la réalisation", a confié ce dernier. Leur boîte de production Téléparis produit notamment Le Cercle (Canal+), La Nuit des Molières ou La Zygel Académie sur France 2. Et pour finir, il a créé en 2012 la société Nolita Cinema avec Maxime Delauney et Romain Rousseau, qui a par exemple produit Il a déjà tes yeux, avec Lucien Jean-Baptiste.

"Si je fais trop de télé au détriment d'activités plus nobles, c'est que je suis vénal, j'aime l'argent. Être vieux c'est chiant, mais être vieux et pauvre c'est pire", reconnaît l'animateur de 69 ans, qui dit gagner "entre 15 000 et 20 000 euros par mois". S'il fait partie des animateurs phares et bien que ses émissions cartonnent toujours autant, Thierry Ardisson compte s'arrêter un jour : "Je ne vais pas faire de l'antenne jusqu'à 87 ans." Une affirmation à laquelle sa femme Audrey Crespo-Mara ne croit pas vraiment : "L'animation, c'est spectaculaire, festif, et plus transgressif. Le travail de producteur est davantage un métier de l'ombre. Thierry a besoin de lumière."

Quoi qu'il en soit, quand il lui reste du temps, le rival de Stéphane Guillon planche sur "une biographie autorisée à paraître à la mi-mai et qui va venir compléter son autobiographie publiée en 2005".