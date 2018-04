Thierry Ardisson, nouveau tacle à Stéphane Guillon : "Fallait pas commencer"

Thierry Ardisson ne compte pas lâcher son ancien employé Stéphane Guillon, avec lequel il est en guerre. Pour preuve, l'homme en noir s'est une fois de plus moqué de son rival dans Salut les Terriens ! (C8), samedi 14 avril 2018.

Après que son CDD Tom Villa a assuré sa chronique, il a une fois de plus appelé le public à acheter son livre Journal d'un infréquentable, qui peine à se vendre si l'on en croit ses chiffres. "Je voudrais dire à nos amis téléspectateurs de continuer à aider Stéphane Guillon à vendre son livre. Il est vraiment dans la difficulté. Participez au Guillonthon. 0 euros pour Stéphane Guillon et cette semaine au classement Amazon, il est 26 736 au classement. Et au nombre d'exemplaires vendus, il est à 2 695. Faites quelque chose", a-t-il déclaré. Et d'ajouter, avant de lancer la chanson Fallait pas commencer de Lio : "Stéphane, je voulais te le dire, fallait pas commencer !"

La semaine dernière, l'animateur de 69 ans avait déjà invité son public à participer au "Guillonthon" afin de l'aider financièrement, étant donné que son livre ne marchait pas. Une pique à laquelle le mari de Muriel Cousin avait réagi sur Twitter : "Ça pique si les chiffres sont bons. Je les publierai bientôt :) Bonne nuit."

A titre de rappel, lors de son passage dans C à vous (France 5) en mars dernier, Stéphane Guillon a assuré avoir appris son licenciement "par la presse, par un jeune stagiaire qui travaillait chez Yann Barthès". Il avait ajouté que dans Salut les Terriens, son ancien patron versait de "fausses larmes". Des attaques auxquelles Thierry Ardisson n'avait pas tardé à répliquer.