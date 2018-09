Thierry Ardisson : Producteur enjoué pour l'avant-première de "Ma fille"

C'est en grande forme que Thierry Ardisson est réapparu devant les photographes, mercredi 4 septembre 2018, au cinéma MK2 Bibliothèque à Paris pour l'avant-première parisienne du film Ma fille dont il est le producteur.

Ce long-métrage, réalisé par Naïdra Ayadi, raconte l'histoire de Hakim (joué par Roschdy Zem) et Latifa qui vivent dans le Jura en France, avec leurs deux filles : Nedjma, 14 ans et Leïla, l'ainée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. Sauf que Leïla disparaît sans prévenir. Hakim et sa fille Nedjma partent alors à sa recherche. Commence alors le voyage d'un père, dans un Paris méconnu, en pleine nuit.

C'est donc au côté de l'équipe du film que Thierry Ardisson a pris la pose devant les caméras. Il y avait pour l'occasion Maxime Delauney, Romain Rousseau, Natacha Krief, Abd al Malik, Gyselle Soares, Abel Jafri, David Setrouk, David Koskievic, Philippe Caroit, David Setrouk et Audrey Pulvar.

Après l'avant-première, toute l'équipe s'est rendue au Buddha Bar pour célébrer la sortie du film (qui débarquera dans les salles le 12 septembre). Un événement organisé par la société Five Eyes Production.