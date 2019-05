Thierry Beccaro : Motus s'arrête après son départ

C'est une nouvelle qui a fait grand bruit. Le 6 mai 2019, Thierry Beccaro a annoncé qu'il ne souhaitait plus animer Motus, après trente-cinq années à France Télévisions et 29 saisons à la tête de l'émission. L'animateur de 62 ans souhaite se consacrer à d'autres projets.

Après ce départ surprise, la direction de France Télévisions a décidé de ne pas reconduire Motus à la rentrée selon les informations du Parisien. "Il y a en tout neuf jeux sur France 2 et France 3. C'est trop", s'est exclamé Takis Candilis, numéro 2 du groupe. Une source proche de la direction a quant à elle confié : " On tourne la page. Ce n'est pas la mort subite du nourrisson. Motus a tenu ses promesses pendant trente ans et a toujours performé. Mais aujourd'hui, l'offre est trop pléthorique."

Thierry Beccaro tournera ainsi les derniers numéros le mois prochain, pour une diffusion jusqu'à fin août. Pour l'heure, la chaîne réfléchirait à la solution pour ne pas perdre de téléspectateurs à la case horaire de Motus (10h50-11h20). "Plusieurs pistes sont envisagées dont la rediffusion du feuilleton Un si grand soleil ou des programmes jeunesse transférés de France 4 après la fermeture de la chaîne en 2020", écrivent nos confrères. Rappelons que le programme réunissait 591 000 fidèles (14,7 % de part d'audience).

Si Motus s'arrête, ce n'est pas le cas de l'autre émission historique Des chiffres et des lettres, lancée en 1972. Une bonne nouvelle pour le présentateur Laurent Romejko. "Il y a une vraie symbolique autour de ce programme qui reste une marque très forte, insiste-t-on à France Télévisions. On imagine plutôt un renouveau dans sa forme, son visuel", explique un membre de la direction au Parisien.