Thierry Olive (L'amour est dans le pré) malade : "Je ne pouvais plus écrire"

En octobre dernier, Thierry Olive, candidat culte de L'amour est dans le pré, a participé à une vidéo décalée dans laquelle il se déguisait en Tom Hanks, Sharon Stone ou Liz Taylor pour faire part de son point commun avec ces stars, le diabète. Celui qui est aujourd'hui le visage de la Journée mondiale du diabète a donné des nouvelles de sa santé à Télé Loisirs.

Comme il l'indique au site, c'est grâce au tournage de Fort Boyard qu'il a appris qu'il était atteint de diabète : "Il y a quatre ans, quand j'ai fait Ford Boyard pour la seconde fois, je ne me sentais pas bien. On m'a conseillé d'aller consulter mon docteur." Le diagnostic est tombé et le mari de la douce Annie a donc dû adapter son quotidien à la maladie. "J'ai été forcé de ralentir mes activités", confie l'agriculteur qui a été également contraint de refuser des opportunités. Il explique : "On m'a ensuite contacté pour faire Danse avec les stars mais j'ai décliné comme ma santé n'était pas bonne. (...) Cyril Hanouna m'avait proposé d'être chroniqueur dans Touche pas à mon poste mais je ne suis venu que deux fois. J'ai dit d'accord pour le faire mais quand ma santé le permettra vraiment. J'ai refusé beaucoup de choses." Il faut dire que le diabète de Thierry Olive a eu des conséquences : pendant une période, il lui arrivait de voir trouble toute la journée et il "ne pouvait plus écrire".

Alors, comment va-t-il aujourd'hui ? "Mieux" apparemment même s'il n'est "pas encore bien à 100%". "Je vais bien en prenant mes traitements... Je prends cinq cachets par jour. (...) Mon taux de sucre est encore trop haut. Mais c'est mieux, je fais attention à ce que je mange", déclare-t-il.

Pour cela, il peut compter sur sa femme rencontrée grâce à L'amour est dans le pré. C'est elle qui veille à ce qu'il mange et qui le soutient. Eh oui, ni l'un ni l'autre n'a envie que l'agriculteur le plus célèbre de France ne prenne sa retraite à 50 ans.