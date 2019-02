Thomas Ngijol et Karole Rocher : Amoureux face à "Black Snake"

Plus unis que jamais, Thomas Ngijol et Karole Rocher ont dévoilé le 18 février 2019 à l'UGC George V à Paris leur première réalisation en amoureux : la comédie d'action et d'humour Black Snake. Au côté d'une partie de l'équipe du film (Bernard Menez, Mahamadou Coulibaly et Sabine Pakora), les deux réalisateurs et acteurs de ce long métrage ont fièrement posé devant les photographes.

Les heureux parents d'Angelina (4 ans et demi) et de Carmen (1 an) n'ont pas seulement réalisé ce film, ils jouent également dedans et ont signé le scénario. Dans les notes de production, le célèbre humoriste expliquait : "Nous avons rectifié certains éléments du scénario parce qu'ils ne nous convenaient pas. Ce travail à quatre mains nous a permis de construire le projet ensemble et d'avoir une vision commune du film. (...) C'est par ce travail de réécriture que j'ai pu m'approprier ce projet. J'y ai même apporté une patte personnelle qui n'est pas celle de la comédie."

Ce n'est pas la première fois que les jeunes mariés collaborent. Ils sont très unis dans le travail puisque Karole Rocher figure au casting du film FastLife que Thomas Ngijol a réalisé et dans lequel il tient le premier rôle et qu'elle a mis en scène son spectacle intitulé 2. "C'est tellement agréable de travailler avec quelqu'un que tu aimes et qui, surtout, a du talent, déclarait à propos de ce one-man show le comédien dans Les Inrocks en 2016. Je connaissais son travail avant [Le Bal des actrices, Polisse, Braquo... elle est aussi styliste et photographe, NDLR], je savais qu'elle était plutôt atypique, avec un vrai regard sur les choses. Son regard m'a beaucoup apporté."

L'histoire : Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois expert en arts martiaux, persuadé d'avoir été trouvé dans une poubelle, il ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes et à la vie facile, égoïste et sans ambition, il va pourtant être rattrapé par son destin... Il va devenir "Black Snake", le super-héros masqué et ultrasapé, libérateur du peuple face au dictateur Ézéchias.

Black Snake en salles le 20 février 2019