Thomas Sotto, les larmes aux yeux pour ses adieux : "Europe 1, c'est ma vie..."

Vendredi 7 juillet 2017, après quatre années de bons et loyaux services, Thomas Sotto animait sa dernière matinale sur Europe 1. Au moment de faire ses adieux aux équipes et aux auditeurs de la station, le journaliste de 44 ans a été très ému...

"J'ai aimé me lever en pleine nuit pour vous, vous de l'autre côté du poste, vous ici à Europe 1", a commencé Thomas Sotto avant de remercier tous les gens, alors présents autour de lui, qui l'ont soutenu et d'avoir un petit mot pour Patrick Cohen, qui lui succédera à la rentrée prochaine dans ce même fauteuil : "Je te souhaite de prendre du plaisir et de réussir pleinement, vraiment. En entrant dans ce studio, tu trouveras deux inséparables, Julie et Laurent Cabrol. Si je peux me permettre un tout petit conseil, il faut toujours écouter ce qu'ils ont à te dire."

Sur un terrain plus personnel, l'animateur a finalement lancé à l'antenne de plus en plus ému : "Je voudrais laisser un message à un petit garçon, quand les grands sont déçus et un peu triste il dit toujours : 'tu sais papa, c'est moins grave que d'être mangé par un lion', tu as raison Antoine. À la rentrée, je vais pouvoir enfin prendre le petit-dej avec toi. Je suis ému car je n'ai pas l'habitude du petit-dej. Même s'il ne faudra pas parler trop fort parce que j'écouterai la radio. Parce qu'Europe 1, c'est ma vie depuis que je suis gamin et ça ne va pas s'arrêter demain. Parce qu'Europe 1, c'est naturel. Salut les amis !" Les larmes aux yeux, Thomas Sotto a alors reçu une standing ovation.

À la rentrée prochaine, Patrick Cohen – désormais ex-pilier de France Inter – aura pour mission d'attirer un maximum d'auditeurs vers la matinale d'Europe 1, la station ayant connu quelques turbulences côté audiences ces dernières années.