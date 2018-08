Tiffany Trump : En vacances à Mykonos, elle s'éclate avec Lindsay Lohan

Cet été encore, les stars publient sur les réseaux sociaux de superbes photos de vacances ! Tiffany Trump profite des siennes en Grèce, accompagnée de ses amis. La fille du président Donald Trump y a croisé Lindsay Lohan, qui s'est empressée d'immortaliser leur rencontre.

C'est à Mykonos que Tiffany Trump a posé ses valises. L'île grecque reçoit une nouvelle touriste VIP après la fille de la princesse Stéphanie de Monaco, Pauline Ducruet, Paris Hilton ou encore Iris Mittenaere. Tiffany y a en effet été photographiée mardi 31 juillet, vêtue d'un maillot de bain noir et d'une jupe de plage. La jolie blonde de 24 ans profitait d'un après-midi ensoleillé avec des proches.

Un soir cette semaine, Tiffany Trump s'est rendue à la Lohan Beach House, la boîte de nuit de Lindsay Lohan. L'actrice et businesswoman de 32 ans a accueilli la fille du président des États-Unis Donald Trump et sa deuxième épouse Martha Marples et elle a immortalisé leur rencontre.

Les deux femmes ont posé pour une photo souvenir publiée sur Instagram par Lindsay et légendée par le hashtag #america ainsi qu'une mention du compte de Donald Trump, @realdonaldtrump.

L'image a depuis été supprimée.