Tina Arena et Vincent Mancini bientôt mariés ? La chanteuse répond

C'est pour bientôt ? Alors qu'ils sont en couple depuis plus de 16 ans, Tina Arena et son compagnon, le Français Vincent Mancini, ne sont toujours pas passés devant monsieur le maire. Même si le mariage n'est en rien une fin en soi, il est vrai qu'on aimerait beaucoup revoir - elle a été mariée une première fois avec son manager Ralph Carr de 1995 et 1999 - la chanteuse australienne dans une jolie robe blanche.

Interviewée au sujet d'un éventuel mariage dans l'émission australienne 60 Minutes, la belle brune a répondu au journaliste que si elle se mariait un jour il serait le dernier à l'apprendre mais surtout que si mariage il y avait elle ne sait pas du tout s'il aurait lieu en France ou en Australie. Tina préfère en plaisanter et imagine déjà la "crise diplomatique" que cela engendrerait. Et puis après tout, 16 années d'amour valent bien plus qu'une simple alliance.

Si elle reste discrète sur ses envies - ou non - de mariage, elle ne tarit en revanche pas d'éloges en ce qui concerne son compagnon Vincent qui est d'après elle "le meilleur, un homme exceptionnel".

Tina évoquait déjà leur véritable coup de foudre dans Paris Match en 2015. On apprenait à l'époque que c'est Patrick Fiori qui lui avait présenté Vincent en 2000 lors d'une fête pour la dernière londonienne de Notre-Dame de Paris : "On a discuté pendant deux bonnes heures. Je me suis dit : celui-là, c'est le bon !" Et 5 ans plus tard, en 2005 le couple a donné naissance à un enfant, Gabriel, qui a aujourd'hui 11 ans. Et toute la famille coule aujourd'hui des jours heureux en Australie.