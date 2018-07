Tom Hardy bientôt papa pour la 3e fois, sa belle Charlotte est enceinte

Tom Hardy s'apprête à remettre le nez dans les couches. Selon les informations rapportées le 7 juillet 2018 par le Daily Mail, l'épouse de l'acteur, Charlotte Riley, est enceinte de leur second enfant.

En octobre 2015, la comédienne de 36 ans avait donné naissance au premier enfant du couple, un bébé dont le prénom et le sexe demeurent un grand mystère. La star des films Mad Max : Fury Road et The Revenant est également père d'un fils, Louis, né en 2008 de sa précédente relation avec Rachael Speed, une assistante réalisateur rencontrée sur le tournage de la mini-série The Virgin Queen.

Mariés depuis 2014, Tom Hardy et Charlotte Riley (qui faisaient partie des invités VIP du mariage de Meghan Markle et du prince Harry le 19 mai dernier à Windsor) s'étaient quant à eux rencontrés en 2009 sur le tournage de l'adaptation Les Hauts de Hurlevent. Les tourtereaux ont fait une apparition remarquée pas plus tard que cette semaine à Londres (mercredi 4 juillet 2018) sur le tapis rouge de l'avant-première du nouveau film de Charlotte Riley, Swimming with Men. Vêtue d'une jolie robe ample blanche qui camouflait ses courbes, la jolie actrice était resplendissante au bras de son mari.

De son côté, Tom Hardy sera de retour au cinéma dans Venom, spin-off qui raconte l'histoire de l'ennemi de Spider-Man, le 10 octobre prochain en France. En 2019, il sera à l'affiche de Fonzo, dans lequel il interprétera le célèbre gangster Al Capone.