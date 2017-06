Un soutien qui compte pour l'ancienne ministre qui fut, pendant six ans, conseillère générale du département. En difficulté dans la 6e circonscription du Rhône où elle représente le Parti Socialiste, Najat Vallaud-Belkacem n'a donc pas hésité à mettre en avant la figure populaire qu'est Tony Parker, l'un des sportifs préférés des Français, mais aussi à Villeurbanne où il a joué pour l'ASVEL (l'un des plus grands clubs de basket du pays) quelques matchs avant d'en devenir le président et l'actionnaire majoritaire.

Mais le champion français (181 sélections sous le maillot bleu) a depuis rétropédalé. L'ex-mari d'Eva Longoria a assuré au Progrès n'avoir jamais apporté son soutien à la candidate du PS. Pourtant, il l'a bien eue au téléphone : "J'aimerais clarifier la situation. Je connais personnellement Najat depuis quinze ans. Elle m'a appelé hier [mardi 29 mai 2017, ndlr] pour me demander mon soutien pour les élections législatives. Il était 6 heures du matin à San Antonio et j'ai mal interprété sa demande. Je pensais que c'était une sollicitation personnelle, en aucun cas politique. Je suis un professionnel du basket, mon sport, du sport, mais pas de politique. Si j'avais eu connaissance de l'usage et de la diffusion du message de soutien, je m'y serais opposé. Je ne me suis jamais positionné politiquement, pourquoi je commencerais aujourd'hui ?"

Tony Parker a-t-il subi des pressions ?

Du côté de Najat Vallaud-Belkacem, l'ex-ministre "a été très claire". D'après Didier Vullierme, suppléant de cette dernière, qui dit avoir assisté à cette conversation téléphonique, "Tony Parker n'est pas quelqu'un qui semble avoir des difficultés de compréhension". "Elle lui a demandé son accord pour adhérer à son comité de soutien. Les termes de ce soutien ont été confirmés par SMS, assure-t-il. En outre, nous avons même eu un échange avec le conseil de Tony Parker sur le choix de la photo qui allait accompagner le communiqué [...] Que s'est-il passé par la suite ? S'agit-il réellement d'une incompréhension ? Ou Tony Parker a-t-il subi des pressions ? Je m'interroge."

Après une nouvelle communication avec la star des Spurs, les proches de Najat Vallaud-Belkacem ont maintenu qu'il s'agissait bien là d'un "soutien" mais que Tony Parker "n'avait pas mesuré l'ampleur médiatique" que ce dernier "allait prendre".