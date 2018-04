Top Chef 2018 : Adrien et son "ego surdimensionné" enflamment Twitter !

L'épisode de Top Chef 2018 (M6) diffusé hier, mercredi 11 avril, a été marqué par l'élimination de Clément. Ainsi, Camille, Victor et Adrien sont encore en lice pour remporter le concours... à la grande surprise des téléspectateurs ! En effet, sur Twitter, les internautes ont été nombreux à s'agacer du fait qu'Adrien soit encore là.

"Non mais en vrai, Adrien, il a du faire 3 plats bien et il est dans le carré final. C'est incompréhensible", "On est d'accord qu'Adrien, c'est la plus grosse blague de l'année, non ? Le type fait n'importe quoi et il s'en sort toujours !", "Adrien, c'est le mec qui ne bosse pas de l'année et passe ses examens haut la main... Aucun mérite", peut-on lire.