Top Chef 2018 – Geoffrey rabaissé par un chef : Il s'excuse et règle ses comptes

Dans l'épisode de Top Chef 2018 diffusé le 14 mars, Geoffrey n'a pas réussi à désosser un pigeon et, par crainte d'abîmer le produit, il n'a même pas vraiment essayé. Un comportement qui lui a attiré les foudres du Meilleur Ouvrier de France, Gilles Goujon. Alors qu'une polémique sévit depuis, certains téléspectateurs trouvant que le chef a été trop dur avec le participant, c'est ce dernier qui s'excuse finalement.

Sur sa page Facebook, le benjamin de la compétition, étonné de voir l'ampleur qu'a pris cette affaire, a déclaré : "Je voudrais dire aux gens et aux médias que tout ça c'est du n'importe quoi ! Je reconnais que je n'ai pas une formation traditionnelle ou quoi que ce soit et que j'ai brûlé les étapes dans ma petite carrière... mais par rapport à cette histoire de pigeon (que je vois partout), sachez que le chef Goujon a raison dans le fait d'essayer !"

Ajoutant qu'il n'a pas vraiment d'excuse pour ce qu'il a fait, à part peut-être sa naïveté d'avoir pensé au respect du produit, Geoffrey poursuit : "Je me devais effectivement d'essayer devant ce jury que je verrais une seule fois dans ma vie !... sachez également que le monde de la cuisine est fait de remarques et de remises en question ! Si on devait pleurer à chaque fois qu'on en recevait, on n'évoluerait jamais !"

Puis, le participant est revenu sur Gilles Goujon qui a lui aussi pris la parole sur Facebook pour assumer ses propos envers le jeune homme : "Le chef Goujon ma également soutenu hors caméra et est revenu vers moi pour me dire de relever la tête et d'essayer et que ce n'était pas pour m'enfoncer qu'il avait fait ça mais pour me pousser à me surpasser ! (...) Des jeunes, il en a formé et il sait s'y prendre !"

Geoffrey ne souhaite à présent plus qu'une chose, c'est que la polémique cesse et que le manque de respect envers "monsieur Goulon" s'arrête. Il a même conclu son post sur des excuses envers le MOF et l'ensemble des chefs invités.