Top Chef 2019 – Alexia blessée : ce qui n'a pas été diffusé et qui change tout

Le dernier épisode de Top Chef saison 10 diffusé mercredi 13 mars 2019 sur M6 a été marqué par deux événements : l'élimination de Baptiste et la blessure d'Alexia. La jeune femme s'est coupé le doigt en pleine épreuve de la dernière chance. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, son rival raconte les coulisses de l'incident.

Baptiste était face à elle lorsqu'Alexia s'est blessée. Le candidat, qui a finalement quitté le concours culinaire, avoue avoir été clairement déstabilisé. Il faut dire que les pompiers sont intervenus et que la jeune femme a été prise en charge et soignée en pleine cuisine, devant les caméras. Mais tout n'a pas été diffusé à l'antenne de M6.

Comme le révèle Baptiste, avec Alexia, ils ont dû recommencer la dernière chance... bien après ! "On a refait l'épreuve le lendemain, raconte le candidat. On m'a demandé si j'acceptais de refaire l'épreuve et j'ai dit 'oui'. J'aurais pu dire 'non, cela fait partie du métier' mais ce n'est pas mon genre !" C'est ainsi que tout a été stoppé pendant plusieurs heures et que le tournage n'a repris que le lendemain.

Rappelons que, finalement, c'est l'assiette d'avocats d'Alexia qui a séduit les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. Un choix que Baptiste n'a dans un premier temps pas très bien compris : "Par rapport au retour que j'ai eu, mon assiette manquait de légèreté. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Je me suis senti incompris mais après, c'est une question de choix et de point de vue."

Rendez-vous mercredi 20 mars 2019 dès 21h sur M6 afin de suivre le prochaine épisode de Top Chef saison 10 !