Top Chef : Ghislaine Arabian sévère avec les candidats et leur manque d'humilité

Rappelez-vous, Ghislaine Arabian était l'une des jurés emblématiques des cinq premières saisons de Top Chef sur M6. Cinq ans après son départ du programme, la cheffe de 70 ans a assumé de dire qu'elle n'avait jamais souhaité regarder l'émission qui l'a rendue populaire auprès du grand public !

Interrogée sur CNews, la cheffe du restaurant Les Petites Sorcières dans le 14e arrondissement de Paris a statué : "Je n'ai jamais vu une émission de Top Chef moi. Attendez, quand je rentre chez moi [après son service, NDLR], il est minuit et demi, une heure du matin, j'ai pas envie de regarder le replay, non. Ça dure longtemps !"

Ghislaine Arabian a aussi profité de son passage sur CNews pour dire ce qu'elle pensait des nouveaux candidats du concours : "L'humilité, c'est le meilleur des boosters. Ils ont le melon parce qu'ils passent à la télévision, ils savent très bien que les candidats précédents se sont retrouvés avec des restaurants, certains avec une étoile et ils espèrent qu'en sortant ils auront une étoile. Moi je le ressens comme ça."

Interrogée fin 2018 par Jordan Deluxe sur Voltage, l'ex-jurée du concours culinaire professionnel avait également accepté de parler de son ancien salaire : "Je ne sais pas si c'est bien payé. Je ne connais pas les salaires des autres mais je n'ai pas l'impression que c'était payé des tonnes pour deux mois et demi de travail. C'était entre 15 000 et 20 000 euros, quelque chose comme ça." Et d'ajouter alors qu'elle n'arrivait pas à arrêter une somme précise : "Je ne m'en souviens plus. Moi quand je quitte les choses, je les quitte." Egalement interrogée dans la foulée sur la possibilité pour elle de faire son retour dans Top Chef, la cheffe, qui avait été la première femme à occuper cette position de jurée dans une émission de cuisine, n'avait pas caché son total désintérêt pour cette éventualité. "Non !", lâchait-elle après avoir longuement soufflé dans son micro.