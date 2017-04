TPMP : Énora Malagré, en larmes, raconte comment l'émission a changé sa vie

Jeudi 27 avril 2017, C8 nous proposait d'assister au 1000e numéro de Touche pas à mon poste en prime time. À cette occasion, Énora Malagré (36 ans) a failli fondre en larmes en évoquant ce que l'émission avait changé dans sa vie...

"Moi je peux chialer là..., a-t-elle commencé le regard embrumé. Moi ça a changé ma vie. Ça a tout changé. J'ai trouvé une famille ça on le sait, j'ai trouvé un ami voire un papa [en Cyril Hanouna], j'ai découvert un métier que je ne pensais pas vouloir faire, qui n'est pas facile. Être chroniqueur dans Touche pas à mon poste, c'est pas facile, moi je suis une personnalité un peu particulière, très clivante, donc c'est vrai que ça m'a aussi apporté beaucoup de problèmes dans la vie mais la dose de bonheur, elle est dingue !" Une sortie qui a ému les chroniqueurs de TPMP et le public en plateau.

Il y a quelques jours, dans Les Enquêtes de TPMP, Énora Malagré s'était déjà montrée très émotive. Face à un marin-pêcheur qui l'avait accueillie quelques jours dans son quotidien, la jolie trentenaire avait lâché au bord des larmes : "Cette expérience a changé des choses en moi. Je me suis dit 'Qu'est-ce que tu fous toi dans ta vie ? À quoi tu sers quoi ?' Je suis pas complètement convaincue que je vais continuer à faire ce que je fais là en ce moment. (...) Je me dis 'Est-ce que j'ai pas perdu mon temps moi ? À être dans quelque chose qui me ressemble pas ?' Moi, j'ai l'impression d'avoir été moi, ici, tu vois... D'avoir été avec des gens qui me ressemblent. Donc je sais pas si je suis au bon endroit... En tout cas ça m'a fait du bien, j'ai l'impression de m'être recentrée."

