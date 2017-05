TPMP : Isabelle Morini-Bosc soutenue par sa famille ? "Ils s'en foutent !"

S'il est des chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8) qui redoutent parfois de perdre leur place dans l'émission de Cyril Hanouna d'une saison sur l'autre, Isabelle Morini-Bosc a été récemment assurée par l'animateur qu'elle figurerait bien au casting l'an prochain. Pour autant, la chroniqueuse de 60 ans garde la tête froide... Il faut dire, à l'écouter, qu'elle n'a pas trop le choix !

En effet, dans son entourage, personne ne semble être vraiment accro à l'émission médias la plus commentée de France... et parfois la plus polémique ! "Mon mari s'en fout complètement ! Quand je parle de lui à l'antenne, il vérifie juste que je n'ai pas dit des horreurs. Et mon fils de 24 ans, ingénieur, n'en a rien à faire du monde des médias", a-t-elle expliqué sans langue de bois.

Ensuite, concernant les nouvelles recrues de Cyril Hanouna qui pourraient à terme lui faire un peu d'ombre, Isabelle Morini-Bosc n'a pas caché qu'elle avait bien identifié la concurrence. "Pour moi, Danielle Moreau et Catherine Laborde pourraient prendre ma place. Si ça se fait, je n'aurai ni rancune ni amertume. Je passerai à autre chose, je resterai sur RTL. Mais je serai dans TPMP l'année prochaine. Cyril a dit à tous les chroniqueurs qu'ils continuaient. Je lui fais confiance, même s'il a le droit de changer d'avis", a-t-elle assuré.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosques.