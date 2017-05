TPMP – Le départ surprise d'Énora Malagré : Le "timing" critiqué par l'équipe

Mardi 30 mai 2017, Cyril Hanouna proposait à ses chroniqueurs dans Touche pas à mon poste (C8) d'évoquer le départ surprise d'Énora Malagré de l'émission à succès. Si tous ont été émus par cette décision, certains n'ont pas pu s'empêcher de formuler un petit bémol !

En effet, selon Benjamin Castaldi, Jean-Luc Lemoine ou encore Gilles Verdez, la belle Énora (36 ans) n'a pas choisi le bon moment pour annoncer son départ... Pour eux, elle aurait dû au moins attendre la fin de la saison dans quatre semaines.

"Il ne fallait pas qu'elle parte, et surtout pas comme ça ! Moi j'aime beaucoup Énora mais non ! Pas comme ça, pas sur une vidéo un soir ! Il faut expliquer, venir ici, il fallait le dire à la fin de la saison si elle voulait, mais pas comme ça ! Là, j'ai l'impression qu'elle m'abandonne en rase campagne", a estimé Gilles Verdez rapidement rejoint par Jean-Luc Lemoine : "Le seul petit reproche, je pense qu'elle aurait dû attendre la fin de la saison. En plus, en ce moment, c'est une période un peu mouvementée et dans ces cas là, je pense qu'elle aurait dû rester. Pour le reste, elle a eu raison de partir, elle a toujours été honnête donc elle a été jusqu'au bout."

Pour finir, Benjamin Castaldi – qui n'a pas toujours eu de bons rapports avec Énora avant d'intégrer lui-même l'émission – a rejoint ses camarades. "Je l'ai eue au téléphone ce week-end, elle devait revenir lundi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. (...) Moi ce qui me dérange un chouïa, ce que je trouve bizarre, c'est 'Pourquoi le faire maintenant ?'. Pour moi, le vrai problème, c'est un problème de timing. Elle pouvait attendre, on est à quatre semaines de la fin, c'était pas urgent de le faire maintenant. Je trouve le timing pas bon du tout et je ne le comprends pas !", a-t-il lâché.

Cyril Hanouna a recadré à chaque fois ses chroniqueurs quand ils ont évoqué "une période un peu mouvementée"... en insistant que tout allait bien, et que les téléspectaeurs étaient toujours au rendez-vous avec de top audiences.

