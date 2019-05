Tristane Banon : Après son appel à l'aide pour sa fille, une maigre consolation

Tristane Banon est peinée depuis qu'elle s'est fait voler des objets dans sa voiture, forcée du côté de Montparnasse, à Paris, le 22 mai. La romancière a notamment perdu le bracelet de naissance de sa fille Tanya et elle a sollicité l'aide de Twitter pour remettre la main dessus. Si ses recherches n'ont pas encore abouti, elle va toutefois en récupérer un autre.

"Mardi, on cambriolait la voiture. Depuis, 21000 avis de recherche du bracelet de naissance de ma fille ont été vus, ou au moins aperçus, sur Twitter, plus de 1800 personnes s'en sont fait le relais sur Facebook et des centaines d'autres sur Instagram. D'autres BANON que ma fille ou moi ont gentiment photographié le bracelet de naissance de leur enfant, comme autant de clins d'oeil de soutien qui m'ont fait sourire. Il y a des personnes magnifiques, que j'aime profondément et qui se reconnaîtront, qui ont tout fait pour atténuer le manque de certaines choses restées dans le coffre et aujourd'hui propriétés usurpées d'un voleur à qui je ne souhaite pas que du bien (Stéphane)", écrit-elle sur Instagram.

Et la romancière de 39 ans, qui a publié l'an dernier un ouvrage à tendance autobiographique intitulé Prendre un papa par la main, d'ajouter : "Et puis il y a enfin eu Lilou, une des jolies blouses de l'APHP [Tristane Banon avait mentionné l'hôpital Necker sur Twitter, NDLR], Lilou que je ne connais pas, Lilou qui a vu passer cette recherche par le biais du partage d'une belle âme que je ne connais pas davantage. Lilou va rééditer le bracelet, ça ne sera pas le même, mais elle y écrira de sa main à l'encre bleue l'heure de naissance de Tanya et, dans 20 ans, grâce à Lilou, ce bracelet n'aura pas précisément l'âge de ma fille, 3 ans et demi de moins exactement, mais il aura une belle histoire dont vous aurez tous, que je connais et que je ne connais pas, été les acteurs. (...) Peut-être qu'un jour prochain, @robert_laffont aura la surprise de trouver au courrier un petit bracelet rose... Je crois en l'âme humaine et en l'imagination de la vie ! Si ce jour arrive, je vous le dirai évidemment, mais il y aura toujours ce nouveau bracelet qui est un peu votre cadeau à tous."