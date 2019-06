Un dîner presque parfait : Marie-Paul d'ADP s'acharne sur un rival

Via un post Facebook, elle s'en est prise au vainqueur du programme en faisant savoir qu'il n'avait pas été un participant très agréable. Et la façon dont elle a communiqué cette information a permis, par élimination, de connaître l'identité de trois des perdants (sur cinq), dont elle fait partie.

"J'ai pris plaisir à faire cette émission (qui a été enregistrée la semaine du 13/10/2018). Tout le monde a été sympa, bonne ambiance sauf avec le gagnant, qui franchement ne méritait pas de gagner et qui s'est mal comporté avec moi et Kim. Agressif et vulgaire... Bien sûr, mes affinités ont été avec Flo Ferrato et Kim aussi, je l'ai bien aimé... après les 2 autres... no comment... mais bon, c'est le jeu... et on a quand même rigolé. Cela reste une bonne expérience, et j embrasse bien fort Flo, Kim et Océane sa copine... Je pense que vous allez rire... Bonne émission...", a-t-elle écrit.