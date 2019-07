Vaimalama Chaves : Ce que Miss France a exigé sur Fort Boyard

Vaimalama Chaves (24 ans) est l'une des candidates de l'émission Fort Boyard diffusée le 13 juillet sur France 2. Invitée dans L'interview sans filtre, (Télé-Loisirs) Miss France 2019 a révélé quelques détails à propos de sa participation. La jeune femme confie d'emblée avoir eu "peur" et pense même que certains défis dans le jeu sont "dangereux".

C'était mortel

Mais Miss Tahiti 2018 n'est pas du genre à laisser sa langue dans sa poche et avait bien prévenu la production de ses phobies et des épreuves qui seraient pour elle impossibles à réaliser. Sa plus grosse peur ? Les araignées. Elle raconte : "Ils n'avaient pas le choix. Parce que s'ils m'avaient mis avec des araignées j'aurais tué les araignées, j'aurais tué la production..." Le père Fouras semble avoir été clément avec la jeune femme puisqu'elle a échappé à cette épreuve. Mais si Miss France n'a pas été confrontée aux araignées, elle a par contre été enfermée avec des serpents dans l'épreuve de la Cabine Abandonnée. Vaimalama semble n'avoir pas forcément apprécié le tournage puisqu'elle explique : "C'était mortel" avant de préciser : "J'ai crié fort et vous allez peut-être apprendre des mots en tahitien".

Accompagnée de Sylvie Tellier , du chanteur Francis Lalanne, Lenni-Kim, du collectionneur Pierre-Jean Chalençon et de l'humoriste Nicole Ferroni, l'équipe tentera de recueillir des fonds pour l'association Les bonnes fées. Cette association a été créée par seize Miss France pour offrir "un petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin".