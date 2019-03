Vaimalama Chaves vanne Anouar Toubali sur sa taille : gêne et rires en plateau

Vaimalama Chaves s'est de nouveau fait remarquer !

Invitée sur le plateau de Ça commence aujourd'hui sur France 2 au côté d'Anouar Toubali, notre populaire Miss France 2019 a provoqué un fou rire entre invités. En effet, alors qu'un témoin du jour ironisait sur sa petite taille – le thème du jour était Une sacrée revanche sur la vie – en lâchant qu'elle faisait "1,12m les bras levés", Vaimalama s'est tournée vers son voisin de petite taille, qui fut candidat dans Danse avec les stars 9 (TF1), pour lui adresser très discrètement une petite vanne inattendue.

Bien entendu, l'animatrice Faustine Bollaert, qui n'avait pas pu tout suivre, a demandé à ses invités la raison de leurs rires. Anouar a expliqué le sourire aux lèvres : "Elle m'a vanné ! Elle m'a fait une vanne, normale ! Sans pression ! Quand elle a entendu '1,12m les bras levés', elle m'a dit 'Vous faites la même taille !'" Et le comédien de poursuivre face à une animatrice mi-gênée, mi-hilare : "J'aime bien, j'aime bien ! J'ai ce fou rire, là, parce que c'est Miss France ! Normalement, on les connaît, elles sont pleines de codes... et c'est ce que j'adore chez Vaimalama, c'est qu'elle est naturelle. Elle est-elle-même, elle sort de ces codes."

De son côté, Faustine Bollaert, avant de reprendre le cours de l'émission, a lancé : "C'est pas mal ça ! J'avoue que j'ai eu un petit moment en train de me dire 'Mais pourquoi elle a dit ça ? Ça se fait pas !' On s'est tous un peu regardés en se disant 'Oh la boulette !'"

Sacrée Vaimalama !

