Valeria Bruni-Tedeschi soutenue par sa mère Marisa pour une projection émouvante

Mardi 6 juin à Paris était projeté en avant-première le documentaire de Valeria Bruni-Tedeschi et de Yann Coridian, Une jeune fille de 90 ans, à l'Élysées Biarritz.

Dans ce film bouleversant, les deux réalisateurs racontent notamment l'histoire de Blanche, une dame de 92 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer qui tombe amoureuse de son professeur de danse, le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Plein de pudeur et d'émotions, ce documentaire diffusé sur arte se penche également sur le quotidien d'autres personnes âgées vivant au côté de Blanche en maison de retraite et qui, à travers la beauté de la danse, retrouvent une sorte d'apaisement, une légèreté qui chasse momentanément la lourdeur du quotidien, de la solitude, de la vieillesse ou de la maladie.

Lors de cette première, la soeur aînée de Carla Bruni a ainsi pu compter sur la présence et le soutien de sa mère Marisa (87 ans). Tout sourire, celle qui a fait paraître l'an dernier ses mémoires intitulées Mes chères filles, je vais vous raconter a volontiers pris la pose lors du traditionnel photocall. Les acteurs Bruno Solo et Ariane Ascaride étaient également présents.

La maladie d'Alzheimer a touché de très près la famille Bruni-Tedeschi. L'année dernière, l'épouse de Nicolas Sarkozy, qui chantait de nouveau pour le concert 2 Générations chantent pour la 3e au profit de la recherche, avait révélé au micro de RTL que sa grand-mère paternelle en avait été atteinte. "La cause me touche car c'est une maladie extrêmement singulière, qui touche au fond de notre âme, parce que les souvenirs, la mémoire, c'est quand même ce dont nous sommes faits. En perdant nos souvenirs, on perd quelque chose d'essentiel à notre vie, je trouve que c'est une maladie extrêmement cruelle, il y a quelque chose de brutal et d'inhumain dans cette maladie reliée à la mémoire qui me bouleverse", avait-elle confié.