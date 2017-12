Valérie Trierweiler aux premières loges du concert de Carla Bruni : "Éh oui..."

Samedi 2 décembre, anonymes et personnalités s'étaient déplacées en nombre au Trianon afin d'assister au concert exceptionnel de Carla Bruni. En pleine tournée européenne pour son nouvel album French Touch, la chanteuse de 49 ans était accompagnée de ses musiciens et complices Cyril Barbessol (claviers), Taofik Farah (guitare), Nicolas Didier (percussions) et Johanne Mathaly (violoncelle) pour faire son grand retour sur scène, elle qui ne s'était pas produite depuis trois ans à Paris.

Sur place, l'épouse de Nicolas Sarkozy a évidemment pu compter sur la présence de son mari mais aussi sur le soutien d'autres fans VIP, dont le chanteur Raphaël, l'animateur Nikos Aliagas mais également la journaliste Valérie Trierweiler. Venue applaudir l'ex-première dame de France, celle qui lui a assez brièvement succédé à l'Élysée a félicité sa prestation dans une publication postée sur Instagram, dimanche 3 décembre. "Hé (sic) oui, j'étais au concert de @carlabruniofficial hier soir au #trianon. J'ai toujours aimé ses chansons. Merci @gsstudioparis #cestquelquunquimadit et les autres #concert #chanteuse #newlife", a-t-elle écrit.