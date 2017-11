Carla Bruni : Raphaël Enthoven, "très impliqué" pour leur fils Aurélien

Après la Grèce, avant Paris, le 2 décembre, et notamment les États-Unis en février, Carla Bruni chantera ce mardi soir, 29 novembre, sur la scène de l'Opéra Garnier de Monaco. À cette occasion, nos confrères de Nice-Matin ont pu organiser une rencontre entre ses lecteurs et la chanteuse la veille de son concert. Carla Bruni évoque avec conviction le sida, maladie qui a emporté son frère Virginio, sa collaboration avec David Foster, producteur culte de son album French Touch, mais également les deux seuls hommes qui ont vraiment compté pour elle : Raphaël Enthoven et Nicolas Sarkozy.

Le premier est le père d'Aurélien (16 ans), le second celui de Giulia (6 ans). Tous les autres hommes qui ont pu croiser la route de Carla Bruni ne font pas le poids face à ces deux-là. Autour d'une question sur l'organisation de sa prochaine tournée, la chanteuse évoque les rôles de Raphaël Enthoven et Nicolas Sarkozy dans sa vie : "C'est plus ou moins la même chose pour tout celles et ceux qui s'occupent de leurs enfants. Et pour moi, c'est même plutôt moins compliqué que pour les autres. Ma vie est quand même assez facile et chanceuse. (...) C'est merveilleux que dans les nouvelles générations, des hommes s'occupent des enfants. L'humanité est en train de changer. De se civiliser. Moi, j'en ai deux. Mon mari s'en occupe énormément. Pas tellement dans le quotidien : il ne prépare pas les repas. Mais il fait tout le reste. Il est présent, les protège. Le père de mon premier fils, lui aussi, est incroyablement impliqué."

Tandis que Giulia Sarkozy est la star du compte Instagram de sa maman, qui l'immortalise et la filme toujours de dos pour la protéger, son frère Aurélien est un jeune passionné de paléontologie (il a même une chaîne YouTube dédiée aux sciences) très décidé. L'adolescent est vegan, par exemple, et Carla Bruni parle toujours de ces deux enfants avec beaucoup de fierté. Elle espère pouvoir les emmener avec elle en février lors de sa tournée américaine qui tombera pendant les vacances scolaires.