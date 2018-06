Valérie Trierweiler et Romain Magellan : Couple engagé pour un bel anniversaire

Fêter ses 18 ans est un cap, encore plus lorsque l'on est atteinte de leucodystrophie (maladie génétique orpheline). C'est le cas d'une jeune femme prénommée Solenne qui se bat avec courage contre la maladie. Soutenue par l'association ELA, celle qui vient de devenir officiellement majeure a pu compter sur la présence de son parrain pour ce grand moment. Ce dernier n'est autre que l'ancien joueur de rugby Romain Magellan, qui est également le compagnon de Valérie Trierweiler depuis plusieurs mois.

Fière de l'engagement de son partenaire, qui l'anime elle aussi, la journaliste et écrivaine de 53 ans a publié une photo d'eux deux avec Solenne le 23 juin dernier sur sa page Instagram. "Merci à Solenne qui fête ses 18 ans et sans qui la vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. #romainmagellan parrain de Solenne pour l'association #ela et merci à tous ceux qui lui ont permis de réaliser son rêve", commente l'ex-compagne de François Hollande en légende. Valérie Trierweiler apparaît souriante, tenant la main de Solenne. Romain Magellan apparaît quant à lui au premier plan.