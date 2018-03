Valérie Trierweiler et son fils Léonard : Cap sur la Finlande !

Valérie Trierweiler n'a pas perdu le goût de l'engagement. Celle qui soutient très activement le Secours populaire participait, jeudi 29 mars 2018 à l'Ambassade de Finlande à Paris, à la présentation d'une manifestation sportive en soutien à la recherche contre le cancer du sein. L'ancienne première dame, qui tordait récemment le cou à une veille rumeur sur son départ soi-disant trop fracassant de l'Élysée, était accompagnée de son plus jeune fils, le futur cuisiner Léonard Trierweiler.

Avec celui qui célébrera son 21e anniversaire fin avril, Valérie Trierweiler a donc participé à la présentation du Finland Trophy, un raid sportif 100% féminin "dont une partie des bénéfices sera reversée à une association caritative contre le cancer du sein". Cet événement est organisé par Adventure Sport Event et Finlande Evasion, sous la direction de Thierry Jacob et Christelle Gauzet avec lesquels Valérie Trierweiler a pris la pose. Le prochain Finland Trophy, au coeur de la Laponie, se tiendra du 24 au 28 janvier 2019. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de la manifestation.

Christelle Gauzet, qui organise l'épreuve, n'est pas une inconnue. Policière, elle est connue du grand public pour sa participation à Koh-Lanta en 2008. Depuis, elle s'engage très activement dans la lutte contre le cancer du sein, notamment pour l'association Keep a Breast qui bénéficiera du Finland Trophy.

À cette présentation, Valérie Trierweiler a également fait la connaissance de la gynécologue Amélie Paute et de Kristine Fauvet. Cette dernière présente la météo sur LCI. Avant que ne débute cette carrière télévisuelle, elle a participé en 1984 au clip Mon P'tit Loup d'un certain... Johnny Hallyday.

Rappelons enfin que Léonard Trierweiler, qu'il n'est pas rare de voir accompagner sa mère en public, est le troisième et dernier fils de la journaliste et de son second époux, également journaliste, Didier Trierweiler. Ils sont également les parents d'Anatole (né en 1992) et DE Lorrain (né en 1995).