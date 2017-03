Vampire Diaries : Une star de la série hospitalisée après un terrible bad trip

Zach Roerig, Kat Graham, Matthew Davis, Candice King, Michael Malarkey, Paul Wesley, Julie Plec et Ian Somerhalder 'The Vampire Diaries' au photocall TV serie "The Vampire Diaries" et "The originals" au Comic-Con International 2016 à San Diego, le 23 juillet 2016 © Future-Image via Bestimage