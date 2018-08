Vanessa Marquez (Urgences) est morte après avoir été abattue par la police

C'est une sordide histoire révélée par le site TMZ. Selon nos confrères, l'actrice Vanessa Marquez est morte jeudi 30 août 2018 à South Pasadena (banlieue proche de Los Angeles) des suites de ses blessures après avoir été abattue par la police. Elle avait 49 ans.

Connue pour avoir interprété le rôle de l'infirmière Wendy Golman dans les trois premières saisons de la série Urgences (entre 1994 et 1997), Vanessa Marquez se trouvait à son domicile lorsque les autorités sont intervenues. D'après TMZ, c'est le propriétaire de la résidence dans laquelle elle habitait qui a "appelé la police", "inquiet" du comportement de sa locataire. S'il n'est pas apporté davantage de détails, TMZ explique que Vanessa Marquez souffrait de "problèmes mentaux découlant de troubles de l'alimentation".

C'est en voyant la police débarquer chez elle qu'elle se serait montrée menaçante, dégainant une arme que les officiers "pensaient être un pistolet semi-automatique". La police a alors riposté en tirant "au moins une balle" au niveau de son torse. En réalité, Vanessa Marquez tenait entre ses mains un "pistolet à air comprimé". Transportée d'urgence à l'hôpital, elle n'a pas survécu à ses blessures.

En octobre 2017, peu de temps après les révélations de l'affaire Weinstein, Vanessa Marquez avait fait parler d'elle après avoir accusé George Clooney de l'avoir fait blacklister d'Urgences, assurant également qu'elle avait été victime de commentaires racistes et sexistes sur les plateaux de tournage. Interpellé, l'époux d'Amal avait affirmé qu'il ignorait tout de ces histoires. "Je ne savais pas que Vanessa avait été blacklistée. Je crois en sa parole. Je n'étais ni écrivain, ni producteur, ni réalisateur sur cette série. Je n'avais rien à voir avec le casting. J'étais acteur et seulement acteur. Si on lui a dit que j'étais impliqué dans une décision concernant sa carrière, alors on lui a menti", avait répondu l'acteur de 57 ans dans les colonnes du Daily Beast.